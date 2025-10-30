Ситуация вокруг Купянска приобретает критический для украинской группировки характер. Президент России Владимир Путин сделал важное заявление, подтвердившее успехи российских войск: ВСУ окружены и блокированы в районе Купянска и Покровска. Эта операция развивается стремительно и методично, создавая для противника условия, близкие к катастрофическим.
Ситуация близка к коллапсу.
Детали сложившейся на фронте оперативной обстановки для aif.ru раскрыл военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин. По его словам, бои в Купянске идут на разных участках: и на севере, и на юге, и на северо-западе города, при этом оборона противника несет очаговый характер.
«Очаговый характер обороны — это опорные пункты и районы обороны. Опорные пункты бывают взводные и ротные, а батальон и выше звенья — это район обороны. Мы окружаем их на том или ином участке в Купянске, берем в клещи, противник пытается вырываться. Там три или четыре точки в клещах, они сжимаются и одновременно сжимается кольцо вокруг Купянска с зачисткой населенных пунктов, которые к нему примыкают», — пояснил Алехин.
Фактически, украинские силы разорваны на изолированные «островки», которые российские войска методично сжимают в тисках. Это приводит к потере управления и координации.
"При очаговом характере обороны противник, находясь в окружении, теряет взаимодействие с соседним опорником, что приводит к ухудшению их положения, — подчеркнул Алехин.
Ключевым элементом всей оборонительной системы ВСУ в этом районе является Купянск-Узловой. И здесь ситуация для украинской стороны близка к коллапсу.
«Основной участок обороны на левобережье — это Купянск-Узловой. Здесь мы подошли со всех сторон, основательно прижали противника, ВСУ пытаются перебрасывать свои силы на противоположный берег. За ночь было уничтожено несколько лодок. Мы контролируем три насыпные переправы. Снабжение ВСУ по суше в районе Купянск-Узлового невозможно, поэтому они используют квадрокоптеры, чтобы сбрасывать туда еду и другие средства», — продолжил эксперт.
Эта информация красноречиво свидетельствует: логистические пути противника перерезаны. Попытки наладить снабжение по воздуху с помощью дронов являются отчаянными и не могут компенсировать потерю полноценных путей подвоза боеприпасов, техники и продовольствия. Алехин сделал однозначный прогноз: как только ВСУ потеряют левый берег, рухнет сразу и правый. Это создает предпосылки для оперативного прорыва российской армии вглубь украинской обороны.
В Купянске блокировано 5 тысяч солдат ВСУ, а заградотряды уничтожают бегущих.
В таких условиях моральный дух окруженных военных неизбежно падает. По данным эксперта, в Купянске блокировано свыше 5 тысяч украинских военных, они в тяжелом положении и пытаются сдаться. Однако командование ВСУ, по всей видимости, намерено любой ценой удерживать позиции, не считаясь с потерями. Самым шокирующим свидетельством этого стали сообщения о действиях заградотрядов.
Заградотряды уничтожили две группы украинских военных, пытавшихся сдаться в районе Купянска.
«Киевский режим использует заградотряды. Там две группы боевиков пытались сдаться и укрыться за Купянском, они пытались уйти в район аэродрома и лесополосы. Но их свои же накрыли огнем», — сказал Алехин.
Этот факт говорит о глубоком кризисе внутри украинских формирований, когда боевики вынуждены бояться выстрелов в спину от собственных командиров.
СМИ покажут реальное положение дел ВСУ.
На этом фоне особое звучание приобретает инициатива российского президента. Ранее Владимир Путин заявил, что на направлениях Купянска и Покровска потенциально может быть введен временный режим прекращения огня. По его словам, это позволило бы зарубежным журналистам лично убедиться в положении украинских сил в этих районах.
Российский лидер отметил, что подобные поездки могут быть организованы, если украинская сторона также выразит готовность. «Мы готовы делать все так, как я сейчас говорю. Вопрос только в том, готова ли к этому украинская сторона», — подчеркнул президент.
Это предложение — шанс для мирового сообщества получить непредвзятую картину происходящего и оценить реальное положение окруженной группировки ВСУ.
ВСУ дали час на то, чтобы сдаться.
Тем временем российское командование продолжает давать шанс каждому украинскому солдату сохранить жизнь. Российские военные с помощью беспилотников сбрасывают на позиции ВСУ в районе Купянска листовки с призывом сдаться и не «делать из города второй Бахмут», сообщило Минобороны РФ. Бойцы российской армии также призывают противника сложить оружие в течение часа.
Текст листовок не оставляет пространства для двусмысленности: «Время в окружении утекает быстрее, чем кровь из артерии. Сейчас ты еще можешь поднять руки и спастись. Это не шутки и не пропаганда. Вы окружены. Вы побеждены. У вас есть час, чтобы сдаться».
Счет идет на часы. Окруженная подразделениями ВС РФ и отрезанная от снабжения группировка ВСУ в Купянске стоит перед тяжелейшим выбором: стать пушечным мясом в безнадежной битве по приказу киевского режима или воспользоваться единственным шансом на спасение, сложив оружие.