Гагин: украинские блогеры часто выдают координаты частей ВСУ

«Зачастую даже военблогеры и военкоры выдают расположение противника. Они пытаются запечатлеть мероприятие, выложить в Сеть, забывая при этом об отметке геолокации. Такие отметки есть на всех цифровых носителях, даже если человек выключил в зоне СВО мобильный телефон, геолокация может отслеживаться, например, по подключенным к телефону часам. Это стоит помнить и нашим военкорам тоже», — подчеркнул эксперт.