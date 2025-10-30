Гагин: украинские блогеры часто выдают координаты частей ВСУ

Украинских военных, которые попадают под удар в зоне СВО во время награждений, фотографирования и других мероприятий, могут подставлять их же соотечественники, сообщил в беседе с aif.ru военно-политический эксперт Ян Гагин.
Напомним, ранее стало известно сразу о нескольких случаях уничтожения бойцов ВСУ при построении на награждении, фотографировании или установке флага.
Так, в сентябре 2025 года дрон снял уничтожение боевиков ВСУ при попытке установить флаг в Удачном, а в октябре комбриг одной из бригад ВСУ спровоцировал гибель личного состава из-за фотографий, которые он выкладывал в соцсетях.
Гагин отметил, что нарушение «написанных кровью» правил в зоне СВО может стоить жизни даже не одного человека, а целой группы военных.
«Зачастую даже военблогеры и военкоры выдают расположение противника. Они пытаются запечатлеть мероприятие, выложить в Сеть, забывая при этом об отметке геолокации. Такие отметки есть на всех цифровых носителях, даже если человек выключил в зоне СВО мобильный телефон, геолокация может отслеживаться, например, по подключенным к телефону часам. Это стоит помнить и нашим военкорам тоже», — подчеркнул эксперт.
Военный эксперт подчеркнул, что военная разведка хорошо работает с обеих сторон, поэтому о собраниях бойцов ВСУ часто становится известно заранее.
Ранее Гагин ответил поговоркой, что будет с бойцами ВСУ при отказе от ультиматума.