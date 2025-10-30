Дроны высадят семена на дне Арала

Аральское море стало символом одной из крупнейших экологических катастроф мира. Его площадь сократилась на 90%, а на высохшем дне образовались миллионы гектаров солончаков — источников токсичной пыли. По оценкам экологов, здесь сосредоточены десятки миллиардов тонн соли, разносимой ветрами на тысячи километров — до Арктики и Гималаев.