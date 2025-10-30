Дроны высадят семена на дне Арала

АСТАНА, 30 окт — Sputnik. В Казахстане запускают экологический проект по восстановлению экосистемы дна Аральского моря, сообщили в Миннауки и высшего образования.
На встрече в Кызылординском университете имени Коркыт ата, посвященной запуску проекта, собрались ученые, экологи и представители министерства. Там и рассказали подробности внедряемого пилота. Он направлен на долгосрочное улучшение экосистемы высохшего дна Арала и апробацию инновационной технологии E-seed, разработанной учеными Калифорнийского университета в Беркли.
«Технология основана на аэросеве с помощью дронов, высаживающих специальные самозаглубляющиеся семена в биоразлагаемом материале. Этот метод обеспечивает высокую скорость и масштабность озеленения, повышает приживаемость растений за счет более глубокого внедрения семян в почву и минимизирует трудозатраты», — рассказали в ведомстве.
Тестовая посадка на участке площадью 1 гектар запланирована на март-апрель 2026 года. В случае успешного подтверждения научных показателей приживаемости более 20%, на втором этапе проекта в 2027 году высадка будет произведена уже на 50 гектарах.
«Применение инновационной технологии E-seed позволит укрепить структуру почв, снизить уровень выбросов пыли и соли, а в перспективе — повысить биоразнообразие региона. К 2040 году мы планируем стабилизировать экосистему на площади не менее 50 километров, снизить температуру воздуха на 1−2 градуса и улучшить микроклимат», — сообщил ассоциированный профессор Кызылординского университета имени Коркыт ата Рахат Курманбаев.
В Миннауки также сообщили, что проект тесно связан с инициативами, реализуемыми в рамках председательства Казахстана в Международном фонде спасения Арала (МФСА) в 2024—2026 годах. В этот период предусмотрено масштабное озеленение более 1 миллиона гектаров высохшего дна моря.
Аральское море стало символом одной из крупнейших экологических катастроф мира. Его площадь сократилась на 90%, а на высохшем дне образовались миллионы гектаров солончаков — источников токсичной пыли. По оценкам экологов, здесь сосредоточены десятки миллиардов тонн соли, разносимой ветрами на тысячи километров — до Арктики и Гималаев.
Эта пыль, насыщенная токсинами и остатками пестицидов, отравляет почву, воду и воздух, создавая угрозу здоровью миллионов людей и продовольственной безопасности целых регионов.