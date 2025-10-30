Ни автомобиля, ни полутора миллионов рублей: женщина поверила мутному объявлению в интернете

Жительница башкирского города Бирска стала жертвой мошенников, потеряв более полутора миллионов рублей при попытке купить автомобиль через интернет. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
По данным ведомства, женщина нашла в сети объявление о продаже иномарки, связалась с менеджером и обсудила условия сделки. После внесения предоплаты в установленное время она начала ожидать доставки автомобиля.
Однако вместо этого продавец начал требовать дополнительную оплату за таможенное оформление в размере более одного миллиона рублей. Только тогда горожанка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
МВД напоминает гражданам о необходимости соблюдать осторожность при совершении онлайн-покупок: никогда не переводить денежные средства незнакомцам, тщательно перепроверять информацию и никому не сообщать номера банковских карт, счетов и пароли из SMS.
