Ни автомобиля, ни полутора миллионов рублей: женщина поверила мутному объявлению в интернете

Жительница Башкирии потеряла 1,5 млн рублей при покупке машины в интернете.

Источник: Комсомольская правда

Жительница башкирского города Бирска стала жертвой мошенников, потеряв более полутора миллионов рублей при попытке купить автомобиль через интернет. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, женщина нашла в сети объявление о продаже иномарки, связалась с менеджером и обсудила условия сделки. После внесения предоплаты в установленное время она начала ожидать доставки автомобиля.

Однако вместо этого продавец начал требовать дополнительную оплату за таможенное оформление в размере более одного миллиона рублей. Только тогда горожанка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

МВД напоминает гражданам о необходимости соблюдать осторожность при совершении онлайн-покупок: никогда не переводить денежные средства незнакомцам, тщательно перепроверять информацию и никому не сообщать номера банковских карт, счетов и пароли из SMS.

