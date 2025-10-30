В России нашли применение конфискованному имуществу «казнокрадов»: кому его могут передать

Недвижимость «казнокрадов» должна быть передана в собственность участникам спецоперации. Конфискованное имущество не может оставаться нереализованным. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с РИА Новости.
Парламентарий предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО «в безвозмездное пользование». Он пояснил, что драгоценности и яхты «жуликов» необходимо «пускать с молотка» на нужды героев спецоперации.
«Только в Подмосковье не реализовано более двух тысяч земельных участков… Раздайте все это в безвозмездное пользование нашим героям, участникам спецоперации», — призвал Сергей Миронов.
В Счетной палате обнаружили несоответствие изъятого имущества хозяйственному обороту. В доход государства с 2011 года обратили свыше 8770 объектов. Однако всего 8% были вовлечены в хозяйственный оборот.