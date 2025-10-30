Казахстанские врачи выполняют операции на сердце мирового уровня

Каждый год в Казахстане рождается около 3 000 детей с врождёнными пороками сердца, из них 350−400 — в Алматы, такие данные были озвучены на ежегодной III конференции казахстанских специалистов по лечению детского сердца под названием «Покорение вершин детской кардиохирургии и кардиологии — сложный путь в медицине», передает DKNews.kz.
Мероприятие объединяет ведущих детских кардиохирургов, кардиологов, неонатологов и специалистов смежных направлений из Казахстана, а также экспертов из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Кардиохирурги в Алматы ежегодно проводят свыше 200 операций на сердце детям, из них 1 677 — у младенцев до одного года, 100 малышей оперируются в первые дни жизни. С 2011 по 2024 год в Алматы проведено свыше 2 800 операций на сердце у детей.
Сегодня в детской кардиохирургии города выполняются сложнейшие вмешательства по шкале Aristotle до 15 баллов, что соответствует мировому уровню.
Современная модель алматинской детской кардиохирургии основана на междисциплинарном подходе, ранней диагностике и готовности проводить операции у новорождённых в кратчайшие сроки.
Центр перинатологии и детской кардиохирургии Алматы остаётся уникальной клиникой, где обеспечен полный цикл помощи — от пренатальной диагностики и хирургического лечения до реабилитации и наблюдения ребёнка. Благодаря слаженной работе врачей, всё больше малышей с тяжёлыми пороками сердца получают здесь шанс на полноценную жизнь.
С приветственными словами к участникам обратились Марат Пашимов, руководитель Управления общественного здравоохранения Алматы, и Юрий Пя, председатель правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр», главный внештатный кардиохирург Министерства здравоохранения РК.
III Конференция стала значимой профессиональной площадкой для объединения опыта и знаний, направленных на сохранение жизни и здоровья детей Казахстана.