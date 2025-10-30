Казахстанские врачи выполняют операции на сердце мирового уровня

Каждый год в Казахстане рождается около 3 000 детей с врождёнными пороками сердца, из них 350−400 — в Алматы, такие данные были озвучены на ежегодной III конференции казахстанских специалистов по лечению детского сердца под названием «Покорение вершин детской кардиохирургии и кардиологии — сложный путь в медицине», передает DKNews.kz.