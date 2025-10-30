Красноярец не доплатил 3,5 млн рублей при ввозе Porsche Panamera

Сообщается, что 36-летний директор крупной кредитной организации обратился на Красноярский таможенный пост для оформления дорогой иномарки, которую привез из Грузии для собственного использования. Но в пассажирской таможенной декларации мужчина заявил недостоверную дату изготовления транспортного средства.
«Таким образом красноярец хотел подтвердить, что автомобилю более 3 лет и он имеет право на пониженные ставки таможенных пошлин. После осмотра Porsche и дополнительных проверок таможенники установили, что он был произведен менее 3 лет назад и сумма подлежащих уплате таможенных пошлин на 3,5 млн рублей больше», — рассказали в пресс-службе Красноярской таможни.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ. По решению суда с него взыскана сумма ущерба, причиненного государству, — 3,5 млн рублей. После ее выплаты автомобиль вернули красноярцу.