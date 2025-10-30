Начинается суд над экс-главой вневедомственной охраны Новосибирской области

Как сообщалось ранее, по версии следствия, 30 апреля начальник управления вневедомственной охраны через мессенджер WhatsApp связался с руководителем отдела по предотвращению внештатных ситуаций гипермаркета «Лемана Про» (ранее Leroy Merlin). Полковник якобы потребовал у менеджера строительные материалы на сумму почти 300 тыс. руб. Взамен он обещал беспрепятственно согласовать паспорт безопасности в ходе процедуры категорирования торгового объекта. Часть строительных материалов на сумму 35 тыс. руб. обвиняемый получил в начале мая и использовал их для благоустройства дачи. Речь, в частности, о террасной доске, цементе, краске, клее для плитки.