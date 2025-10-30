Приморцы готовы брать миллионы в кредит на покупку б/у авто — осень бьет рекорды

Средний размер автокредита в Приморье составил 1,469 млн рублей. Об этом говорит аналитика рынка за третий квартал 2025 года, которые составили эксперты Авито Авто.
По словам экспертов, чаще всего в июле-сентябре хотели приобрести в кредит машины марок Toyota (20,5% от всех заявок), Honda (14,5%), Hyundai (7%), Kia (6,2%) и Nissan (5,2%).
Кредит на самую большую сумму планировали получить при покупке авто марок BMW (2 223 000 рублей), Mercedes-Benz (2 070 000 рублей) и Kia (1 830 000 рублей).
Минимальные суммы кредита фигурировали в заявках для приобретения Honda (1 037 000 рублей), Nissan (1 065 000 рублей), Subaru (1 164 00 рублей), Toyota (1 421 000 рублей) и Hyundai (1 613 000 рублей).
Самый короткий срок указывали в заявке на кредит на авто марок Nissan (6,7 года), Honda и Subaru (по 6,7 года), а также Hyundai (6,8 года) и Kia (6,9 года).
«По нашим данным, в третьем квартале 2025 года в России наблюдается устойчивый рост интереса к кредитованию автомобилей с пробегом: по сравнению со вторым кварталом количество заявок увеличилось на 8,6%. Особенно результативным оказался сентябрь: рост составил 8,5% по сравнению с августом и внушительные 19% относительно июля. Это может быть обусловлено ожидаемыми изменениями со стороны таможенного регулятора, а также постепенным снижением размера ключевой ставки», — прокомментировала руководитель Авито Селект и финансовых сервисов Авито Авто Анастасия Докучаева.