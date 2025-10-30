Приморцы готовы брать миллионы в кредит на покупку б/у авто — осень бьет рекорды

«По нашим данным, в третьем квартале 2025 года в России наблюдается устойчивый рост интереса к кредитованию автомобилей с пробегом: по сравнению со вторым кварталом количество заявок увеличилось на 8,6%. Особенно результативным оказался сентябрь: рост составил 8,5% по сравнению с августом и внушительные 19% относительно июля. Это может быть обусловлено ожидаемыми изменениями со стороны таможенного регулятора, а также постепенным снижением размера ключевой ставки», — прокомментировала руководитель Авито Селект и финансовых сервисов Авито Авто Анастасия Докучаева.