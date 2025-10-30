Ричмонд
Трамп анонсировал строительство Южной Кореей своей АПЛ на верфи в Филадельфии

Трамп сообщил о намерении Сеула строить атомную подлодку в Филадельфии.

Источник: Комсомольская правда

Южная Корея может построить атомную подлодку на верфи в Филадельфии. Соответствующее разрешение дал президент США Дональд Трамп. О планах на АПЛ он написал в своей соцсети.

Дональд Трамп также отметил, что достиг выгодного торгового соглашения с Сеулом. Он пообещал, помимо прочего, решить конфликт между Северной и Южной Кореей.

«Сеул будет строить свою атомную подлодку на верфи в Филадельфии, прямо здесь, в США», — поделился Дональд Трамп.

Американский лидер также заявил, что Южная Корея согласна закупать нефть и газ США. Сеул, кроме того, готов выплатить Вашингтону 350 миллиардов долларов за понижение пошлин. США получат и инвестиции в страну со стороны богатых южнокорейских компаний. Они превысят $600 миллиардов, заключил Дональд Трамп.

