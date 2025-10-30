Трамп анонсировал строительство Южной Кореей своей АПЛ на верфи в Филадельфии

Американский лидер также заявил, что Южная Корея согласна закупать нефть и газ США. Сеул, кроме того, готов выплатить Вашингтону 350 миллиардов долларов за понижение пошлин. США получат и инвестиции в страну со стороны богатых южнокорейских компаний. Они превысят $600 миллиардов, заключил Дональд Трамп.