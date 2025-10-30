Оружие возмездия: адмирал раскрыл, чем русский «Посейдон» так пугает Запад

Прошедшее испытание российское «оружие судного дня» подводный беспилотник «Посейдон» настолько мощный, что может вызвать цунами.
Военные эксперты рассказали, в чем особенность усовершенствованного подводного аппарата и почему его боятся на Западе.
«Посейдон — царь морей».
Российский подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергетической установкой настолько мощный, что может вызвать цунами в подводном положении, сообщил бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов.
Напомним, президент России Владимир Путин назвал испытания «Посейдона» огромным успехом. Военным впервые удалось не только запустить аппарат с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат двигался некоторое время.
Уточняется, что названному российскому подводному аппарату нет равных ни по скорости, ни по глубине погружения.
«Зародыши “Посейдона”, правда не атомные, появились еще в СССР. Если по-простому говорить, это большая ядерная бомба, которая в подводном положении может вызвать цунами от взрыва. Не зря Посейдон — царь морей», — отметил Комоедов.
Быстрый и незаметный.
Говоря о преимуществах подводного аппарата «Посейдон», Комоедов выделил незаметность. Его скорость может достигать, по разным оценкам, от 100 до 200 километров в час, а глубина погружения — 1 км.
Аппарат незаметен и очень опасен для противника, именно поэтому его боятся лидеры западных стран.
«Его боятся потому, что он нырнул, сказали: “до свидания”, а уже “здравствуйте” сказать не получится — только “прощай”. Его не обнаружить, не отследить. Он, конечно, будет шуметь в океане, но все равно его не найдешь», — подчеркнул Комоедов.
Сразу после заявления Путина британская газета Express сообщила, что слова о проведенных испытаниях безэкипажного подводного аппарата «Посейдон» вызвали тревогу на Западе.
В частности, издание отметило, что аппарат обладает практически неограниченной дальностью хода и способен преодолеть существующие системы противодействия.
Западные специалисты назвали разработку новым фактором стратегического потенциала России.
Оружие судного дня.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что угрожающей своим подводным дроном Toloka Украине стоит не забывать, что у России есть «Посейдон».
Специалист подчеркнул, что подводный беспилотник не случайно прозвали оружием судного дня.
«Во всяком случае у нас есть ядерный дрон “Посейдон”. Это оружие судного дня, потому что несет огромный боезаряд. А Украина много чего еще покажет, даже того, чего и быть не может. Все, что они показывают, в лучшем случае было собрано из тех частей, которые им поставляет Запад», — отметил он.
По мнению экспертов, «Посейдон» является шагом к обеспечению еще большей безопасности России. Аналогичное мнение выразил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, этот подводный аппарат представляет собой новый шаг в обеспечении безопасности страны и демонстрирует прорывные технологии, которые могут быть использованы в экономике для мирных целей.