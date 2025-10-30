На всей территории Украины объявили тревогу с воздуха

Воздушная тревога звучит на всей украинской территории, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Сирены были включены в 05:45 мск. До этого, тревога была объявлена в ряде регионов, в том числе в Киевской области.
По информации украинских СМИ, накануне вечером взрывы прогремели в Чернигове, ночью взрывы произошли в Ивано-Франковской области на западе Украины, Днепропетровске, а также на подконтрольной Вооружённым силам Украины части Запорожской области.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.
