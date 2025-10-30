Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На всей территории Украины объявили тревогу с воздуха

На Украине прогремели взрывы, в том числе в Днепропетровске.

Источник: Аргументы и факты

Воздушная тревога звучит на всей украинской территории, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Сирены были включены в 05:45 мск. До этого, тревога была объявлена в ряде регионов, в том числе в Киевской области.

По информации украинских СМИ, накануне вечером взрывы прогремели в Чернигове, ночью взрывы произошли в Ивано-Франковской области на западе Украины, Днепропетровске, а также на подконтрольной Вооружённым силам Украины части Запорожской области.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше