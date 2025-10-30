В Астане и регионах усилили профилактику пожаров в отопительный сезон

В рамках месячника 29 октября в городе Астане проведён профилактический рейд в жилом секторе, особое внимание уделено местам проживания социально уязвимых граждан. В мероприятии приняли участие сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям столицы, представители акимата, полиции, волонтёры и специалисты электросетевой организации.
В ходе рейда проведён обход домов в районе Сарыарка, жителям напомнили правила пожарной безопасности, необходимость своевременной очистки дымоходов и соблюдения мер предосторожности при эксплуатации печного оборудования. В ряде домов установлены датчики определения опасной концентрации газа и продуктов горения.
С начала отопительного сезона в Астане проведено 60 рейдов, охвачено 4 437 домов, выявлено около 8 000 нарушений требований пожарной безопасности. За последние четыре года в столице установлено более 3 000 датчиков определения опасной концентрации газа и продуктов горения, а в текущем году — 233 датчика в домах социально уязвимых семей. В более чем 10 домах проведены ремонтные работы по печам и электросетям.
Аналогичная работа проводится и в регионах. Так, сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области с начала отопительного сезона провели более 18 000 обходов жилого сектора, выявив порядка 11 000 нарушений пожарной безопасности, из которых 1 190 устранены на месте. Совместно с акиматами продолжается установка датчиков определения опасной концентрации газа и продуктов горения — за последние годы установлено свыше 17 000 устройств, которые позволили спасти 42 жизни. В текущем отопительном периоде дополнительно установлено свыше 200 датчиков, а также проведены ремонтные работы по приведению в порядок печей в частных жилых домах.
В городе Таразе в жилом массиве Шолдала прошла масштабная акция по обеспечению пожарной безопасности. В ней приняли участие 66 представителей Управления по ЧС, газовой службы, полиции и волонтёров. Специалисты обошли около 625 домов, проверили состояние отопительных приборов и дымоходов, провели разъяснительную работу среди населения. В ходе профилактики установлено 23 датчика угарного газа и прочищено 15 дымоходов.
Профилактические мероприятия в рамках месячника пожарной безопасности продолжатся по всей стране. Основная цель — снижение количества пожаров в жилом секторе и недопущение гибели людей в отопительный период.
МЧС Казахстана напоминает всем гражданам о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности:
— эксплуатируйте только исправные печи и электроприборы;
— не допускайте перекаливания печей и перегрузку электросетей;
— вовремя очищайте дымоход от сажи;
— регулярно обследуйте печь и электроприборы на предмет неисправностей;
— не поручайте топку печей детям;
— не используйте для растопки легковоспламеняющиеся жидкости.