В Астане и регионах усилили профилактику пожаров в отопительный сезон

С начала отопительного сезона в Астане проведено 60 рейдов, охвачено 4 437 домов, выявлено около 8 000 нарушений требований пожарной безопасности. За последние четыре года в столице установлено более 3 000 датчиков определения опасной концентрации газа и продуктов горения, а в текущем году — 233 датчика в домах социально уязвимых семей. В более чем 10 домах проведены ремонтные работы по печам и электросетям.