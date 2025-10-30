СМИ: Россия обогнала Британию по количеству миллиардеров

Россия смогла догнать Великобританию по числу долларовых миллиардеров в 2024 году — теперь страна находится на четвертом месте в мировом рейтинге. Соответствующая информация следует из отчета Billionaire Census 2025 компании Altrata.
Так, количество российских миллиардеров выросло до 128 человек (на 8,5 процента) — их состояние достигло отметки в 457 миллиардов долларов.
В Британии показатель такой же, однако общее состояние меньше на 134 миллиарда. В тройке лидеров США, Китай и Германия — там миллиардеров насчитывается 1135, 321 и 184 человека соответственно.
При этом в Индии и Бразилии показатель упал на 3,1 и 3,6 процента, уточнили в документе.
Недавно американский предприниматель Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние в сумме достигло 500 миллиардов долларов. Подобный рост активов связан с уходом Маска с поста главы ведомства США.
Однако в начале сентября сообщалось, что глава Tesla потерял статус самого богатого человека в мире, уступив его одному из основателей компании по разработке ПО Oracle Ларри Эллисону.