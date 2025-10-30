Министр здравоохранения НСО Заблоцкий спас пассажира на высоте 10 тысяч метров

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий оказал неотложную помощь пассажирке во время полёта рейса Новосибирск — Москва. Инцидент произошёл 21 октября на борту воздушного судна авиакомпании S7, когда одной из пассажирок стало плохо на высоте десять тысяч метров.
Экипаж, следуя стандартным процедурам, обратился за помощью к Ростиславу Заблоцкому, который зарегистрирован в добровольческой программе «Врачи на борту». Совместно с бортпроводниками министр провёл первичный осмотр женщины и оказал необходимую медицинскую помощь. С разрешения командира воздушного судна был использован бортовой медицинский комплект. Благодаря оперативным действиям состояние пассажирки удалось стабилизировать. Министр контролировал ситуацию до самой посадки и лично сопроводил женщину к ожидавшей её машине скорой помощи.
Как отметила сооснователь программы «Врачи на борту» Ольга Верба, подобные случаи не редкость. Только с мая по сентябрь текущего года бортпроводники S7 вскрывали аптечки первой помощи более шести тысяч раз. В четырёх сотнях случаев помощь пассажирам оказывали врачи-добровольцы.
«Для более серьёзных ситуаций, чем головная боль, в самолётах есть специальная укладка, которой могут воспользоваться только медики. В неё входят тонометр, пульсоксиметр, мешок Амбу, различные лекарства. Более десяти раз из-за самочувствия пассажиров командирам воздушных судов приходилось запрашивать экстренную посадку в ближайшем аэропорту», — говорится в сообщении телеграм-канала «АВАМ. Официальный канал».