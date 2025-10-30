Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр здравоохранения НСО Заблоцкий спас пассажира на высоте 10 тысяч метров

Чиновник оказал медицинскую помощь пассажирке во время рейса из Новосибирска в Москву, став частью программы «Врачи на борту».

Источник: Om1 Новосибирск

Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий оказал неотложную помощь пассажирке во время полёта рейса Новосибирск — Москва. Инцидент произошёл 21 октября на борту воздушного судна авиакомпании S7, когда одной из пассажирок стало плохо на высоте десять тысяч метров.

Экипаж, следуя стандартным процедурам, обратился за помощью к Ростиславу Заблоцкому, который зарегистрирован в добровольческой программе «Врачи на борту». Совместно с бортпроводниками министр провёл первичный осмотр женщины и оказал необходимую медицинскую помощь. С разрешения командира воздушного судна был использован бортовой медицинский комплект. Благодаря оперативным действиям состояние пассажирки удалось стабилизировать. Министр контролировал ситуацию до самой посадки и лично сопроводил женщину к ожидавшей её машине скорой помощи.

Как отметила сооснователь программы «Врачи на борту» Ольга Верба, подобные случаи не редкость. Только с мая по сентябрь текущего года бортпроводники S7 вскрывали аптечки первой помощи более шести тысяч раз. В четырёх сотнях случаев помощь пассажирам оказывали врачи-добровольцы.

«Для более серьёзных ситуаций, чем головная боль, в самолётах есть специальная укладка, которой могут воспользоваться только медики. В неё входят тонометр, пульсоксиметр, мешок Амбу, различные лекарства. Более десяти раз из-за самочувствия пассажиров командирам воздушных судов приходилось запрашивать экстренную посадку в ближайшем аэропорту», — говорится в сообщении телеграм-канала «АВАМ. Официальный канал».