Министр здравоохранения НСО Заблоцкий спас пассажира на высоте 10 тысяч метров

Экипаж, следуя стандартным процедурам, обратился за помощью к Ростиславу Заблоцкому, который зарегистрирован в добровольческой программе «Врачи на борту». Совместно с бортпроводниками министр провёл первичный осмотр женщины и оказал необходимую медицинскую помощь. С разрешения командира воздушного судна был использован бортовой медицинский комплект. Благодаря оперативным действиям состояние пассажирки удалось стабилизировать. Министр контролировал ситуацию до самой посадки и лично сопроводил женщину к ожидавшей её машине скорой помощи.