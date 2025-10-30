Аферисты перед «чёрной пятницей» сменили подход к обману покупателей

Специалист пояснил, что, получив контроль над устройством, злоумышленники получают доступ не только к банковским данным, но и к личной информации: документам, фотографиям и контактам. Впоследствии эти сведения могут быть использованы для целевых атак как на саму жертву, так и на её окружение.