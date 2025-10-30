В Соцфонде опубликовали график выдачи пенсий и пособий в ноябре в Омской области

В телеграм-канале Социального фонда России по Омской области опубликовали график доставки социальных выплат в ноябре.
Так, 1 ноября на счета в банке семьям с детьми начислят:
единое пособие; пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих граждан; выплаты в связи с рождением первого ребёнка до трёх лет.
5 ноября на банковские счета зачислят ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.
7, 14, 21 ноября произойдёт зачисление пенсий и ряда других выплат в банки.
Отмечается, что выплаты будут перечисляться в течение всего дня. По вопросам зачисления средств на счета омичам необходимо обращаться в свой банк.