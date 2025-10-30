Ричмонд
В Соцфонде опубликовали график выдачи пенсий и пособий в ноябре в Омской области

Выплаты будут перечисляться в течение всего дня.

Источник: Om1 Омск

В телеграм-канале Социального фонда России по Омской области опубликовали график доставки социальных выплат в ноябре.

Так, 1 ноября на счета в банке семьям с детьми начислят:

единое пособие; пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих граждан; выплаты в связи с рождением первого ребёнка до трёх лет.

5 ноября на банковские счета зачислят ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.

6—7 ноября будут зачислены пособия по уходу за детьми до 1,5 лет работающим гражданам.

7, 14, 21 ноября произойдёт зачисление пенсий и ряда других выплат в банки.

Отмечается, что выплаты будут перечисляться в течение всего дня. По вопросам зачисления средств на счета омичам необходимо обращаться в свой банк.