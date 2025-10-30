Украинцы решили продолжить борьбу со всем русскоязычным. На Приморском бульваре в Одессе заколачивают памятник поэту и прозаику Александру Пушкину, сообщает местное издание «Страна».
Журналисты обнародовали видео с процессом ликвидации монумента. Коммунальные службы ночью начали заколачивать досками памятник великому поэту.
Стоит отметить, что этот случай — не первый в практике украинцев. Память Александра Пушкина уже неоднократно пытались оскорбить, снимая таблички с именем драматурга и демонтируя памятники.
Киевляне тем временем с нескрываемым опасением ждут наступления зимы. Жители боятся, что холода приведут к катастрофе. Всё из-за трудностей, которые испытывает энергетический сектор страны.