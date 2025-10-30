Ричмонд
В Омске хотят сносить незаконно установленные ворота

Речь идёт о конструкциях, которые ограничивают проезд транспорта, в том числе и специализированного, на территорию.

Источник: Аргументы и факты

В Омский городской Совет направлено обращение о рассмотрении меры по сносу незаконно установленных ворот, которые ограничивают проезд транспорта. Администрация Омска предлагает выносить такие ворота на муниципальных землях и участках, собственность на которые не разграничена. Нормы необходимо прописать в правилах благоустройства. Об этом пишет издание РБК Омск.

Сейчас по закону можно выносить только шлагбаумы, мешающие проезду спецтранспорта.

Вопрос планируют рассмотреть в горсовете 31 октября на публичных слушаниях по внесению изменений в правила благоустройства.

Ранее мы писали, что в Омске хотят ввести штрафы для автовладельцев, которые мешают проезду мусоровозов, паркуя машины у контейнерных площадок.