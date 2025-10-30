В Омске хотят сносить незаконно установленные ворота

В Омский городской Совет направлено обращение о рассмотрении меры по сносу незаконно установленных ворот, которые ограничивают проезд транспорта. Администрация Омска предлагает выносить такие ворота на муниципальных землях и участках, собственность на которые не разграничена. Нормы необходимо прописать в правилах благоустройства. Об этом пишет издание РБК Омск.
Сейчас по закону можно выносить только шлагбаумы, мешающие проезду спецтранспорта.
Вопрос планируют рассмотреть в горсовете 31 октября на публичных слушаниях по внесению изменений в правила благоустройства.
Ранее мы писали, что в Омске хотят ввести штрафы для автовладельцев, которые мешают проезду мусоровозов, паркуя машины у контейнерных площадок.