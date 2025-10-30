В Омске хотят сносить незаконно установленные ворота

В Омский городской Совет направлено обращение о рассмотрении меры по сносу незаконно установленных ворот, которые ограничивают проезд транспорта. Администрация Омска предлагает выносить такие ворота на муниципальных землях и участках, собственность на которые не разграничена. Нормы необходимо прописать в правилах благоустройства. Об этом пишет издание РБК Омск.