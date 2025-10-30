Ричмонд
Онищенко дал советы, как не подхватить вирус в сезон подъема гриппа и ОРВИ

Санитарный врач Онищенко дал несколько советов, как не подхватить вирус и не заразить им окружающих в период сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Источник: Аргументы и факты

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, эпидемиолог, призвал россиян ответственнее отнестись к своему здоровью накануне сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Он дал несколько советов, как не подхватить вирус и не заразить им окружающих.

«Нужно тепло одеваться, чтобы не получить переохлаждение. Также важно правильно питаться, потому что организму нужна энергия, белок, чтобы антитела вырабатывать. Необходимо принимать витамины, а также препараты для повышения иммунитета, если он ослаблен, касается это прежде всего пожилых людей», — сказал Онищенко в беседе с aif.ru.

Также он рекомендовал в период подъема заболеваемости воздержаться от посещений массовых мероприятий, если в этом нет острой необходимости.

«Если принесли домой вирус, а дома полно детей, внуков, значит надо постараться изолироваться, чтобы не ходить и не чихать на близких, и наоборот, если ребенок заболел, нужно его отгородить от других людей. Можно также носить маски, и самое главное, нужно прививаться», — подытожил Онищенко.

Ранее врач-терапевт Ольга Султанова сообщила, что особенно холодная зима, которая ждет жителей Центральной России в конце 2025 года, может стать причиной серьезных эпидемий гриппа и ОРВИ, а также многих других хронических болезней.