Наставника «Голоса» в Нидерландах Борсато признали виновным в педофилии

Прокуратура Нидерландов требует приговорить певца Марко Борсато к пяти месяцам лишения свободы — судью шоу «The Voice of Holland» обвиняют в сексуальных домогательствах к 15-летней девушке. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в издании NL Times.
Инциденты происходили с сентября 2014 года по январь 2015. Борсато прикасался к интимным местам девушки и дарил ей нижнее белье. Он также писал сообщения откровенного характера.
Отдельный пункт обвинения — принуждение к физическим действиям сексуального характера. Его прокуратура попросила снять из-за отсутствия необходимых доказательств.
— Обвинение также описало Борсато как человека, который видел, как жертва растет, смотрел ее школьный мюзикл и поддерживал ее во время похорон отца. Но он также человек, который называет жертву «горячей цыпочкой», — добавили в статье.
12 октября стало известно, что Иэна Уоткинса, экс-вокалиста британской рок-группы Lostprophets, приговоренного к 29 годам тюрьмы за сексуальные преступления против несовершеннолетних, убили в тюрьме Уэйкфилд.