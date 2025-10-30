Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наставника «Голоса» в Нидерландах Борсато признали виновным в педофилии

Прокуратура Нидерландов требует приговорить певца Марко Борсато к пяти месяцам лишения свободы — судью шоу «The Voice of Holland» обвиняют в сексуальных домогательствах к 15-летней девушке. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в издании NL Times.

Прокуратура Нидерландов требует приговорить певца Марко Борсато к пяти месяцам лишения свободы — судью шоу «The Voice of Holland» обвиняют в сексуальных домогательствах к 15-летней девушке. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в издании NL Times.

Инциденты происходили с сентября 2014 года по январь 2015. Борсато прикасался к интимным местам девушки и дарил ей нижнее белье. Он также писал сообщения откровенного характера.

Отдельный пункт обвинения — принуждение к физическим действиям сексуального характера. Его прокуратура попросила снять из-за отсутствия необходимых доказательств.

— Обвинение также описало Борсато как человека, который видел, как жертва растет, смотрел ее школьный мюзикл и поддерживал ее во время похорон отца. Но он также человек, который называет жертву «горячей цыпочкой», — добавили в статье.

12 октября стало известно, что Иэна Уоткинса, экс-вокалиста британской рок-группы Lostprophets, приговоренного к 29 годам тюрьмы за сексуальные преступления против несовершеннолетних, убили в тюрьме Уэйкфилд.