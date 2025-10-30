В аэропорту Хабаровска открылась грандиозная выставка наград

Представленные экспонаты демонстрируют историческое развитие наградной системы нашей страны. Среди наиболее значимых предметов выставки — первый государственный орден Российской империи, учреждённый Петром I в 1698 году — орден Святого апостола Андрея Первозванного, а также орден Святого Александра Невского, восстановленный Указом Президента России в 2010 году спустя десятилетия забвения после распада СССР.