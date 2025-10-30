Ричмонд
В аэропорту Хабаровска открылась грандиозная выставка наград

Среди экспонатов — первый орден Российской империи.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Международном аэропорту Хабаровска пассажиры смогут увидеть выставку «За труды на благо Отечества. Награды России». Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», она стала продолжением совместного проекта музеев Московского Кремля и Гродековского музея краевой столицы.

Проект приурочен сразу к двум важным датам — 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне и 300-летию учреждения ордена Святого Александра Невского. Выставочная коллекция насчитывает 32 уникальные награды Российской империи и современной России.

Представленные экспонаты демонстрируют историческое развитие наградной системы нашей страны. Среди наиболее значимых предметов выставки — первый государственный орден Российской империи, учреждённый Петром I в 1698 году — орден Святого апостола Андрея Первозванного, а также орден Святого Александра Невского, восстановленный Указом Президента России в 2010 году спустя десятилетия забвения после распада СССР.

Посмотреть уникальную выставку, рассказывающую историю российских наград, можно в музее имени Гродекова и терминале аэропорта Хабаровска на первом этаже открытой зоны Терминала A до 11 января.