В Красноярске подпорная стена на улице Дачной готова на 52%

В Красноярске подпорная стена у 35-го дома по улице Дачной готова на 52%. Как сообщили в городском департаменте градостроительства, подрядчик — ярославская «ГК “ЕКС”» — завершил работы по установке шпунта — металлического профиля (его погрузили в грунт на глубину шести метров).
Позже специалисты приступят к укреплению склона со стороны 2-й Огородной, а именно устройству анкерных и нагельных полей. За состоянием склона и жилой многоэтажки в ходе проведения этих работ будет компания «Градостроитель».
Кроме того, дополнительный контроль предусмотрен проектной документацией.
— Подрядчик с помощью наблюдательной сети и системы маячков будет отслеживать влияние устройства анкеров на склон, — добавили в мэрии.
Завершить работы по укреплению склона должны в третьем квартале 2026 года.
Добавим, что улица 2-я Огородная в целом доставляет хлопот — застройщик возвел там дома с нарушениями. Жители, приобретавшие квартиры еще на стадии котлована ради красивого вида из окна, не подозревали, что у них в подвалах будут подземные воды, а склон поедет вниз, унося с собой почти половину придомовой территории.
