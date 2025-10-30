В Красноярске подпорная стена на улице Дачной готова на 52%

Добавим, что улица 2-я Огородная в целом доставляет хлопот — застройщик возвел там дома с нарушениями. Жители, приобретавшие квартиры еще на стадии котлована ради красивого вида из окна, не подозревали, что у них в подвалах будут подземные воды, а склон поедет вниз, унося с собой почти половину придомовой территории.