Омичи получат детские пособия за октябрь досрочно

Среди выплат, которые поступят на счета омичей: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, выплата на первого ребенка до 3 лет, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.