Омичи получат детские пособия за октябрь досрочно

Отделение Социального фонда России по Омской области сообщило о досрочном перечислении детских пособий за октябрь 2025 года. Выплаты будут произведены 1 ноября 2025 года, чтобы семьи с детьми могли получить положенные средства до начала праздничных дней.
«Отделение СФР по Омской области в связи с ноябрьскими праздниками досрочно перечислит детские пособия за октябрь на счета в банках», — уточнили в фонде.
Среди выплат, которые поступят на счета омичей: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей, выплата на первого ребенка до 3 лет, а также пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.
«Напоминаем, что зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня. Если средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня», — напомнили в ведомтве.
Это означает, что некоторые семьи могут увидеть выплаты на счетах позже, чем обычно, но не позднее окончания операционного дня 1 ноября. Для тех, кто получает пособия через почтовые отделения, сохраняется стандартный график доставки.
«Пособия, которые родители получают через почту, будут доставлены в соответствии с графиком работы почтовых отделений», — подчеркнули в Омском отделении Социального фонда России.
После ноябрьских праздников график выплат вернется к стандартному режиму. Следующее перечисление пособий будет произведено уже по обычному расписанию: выплаты за ноябрь месяц омичи получат в декабре 2025 года.
Напомним, что единое пособие для семей с детьми объединяет несколько ранее существовавших мер поддержки и назначается с учетом критерия нуждаемости. Родителям, уже получающим выплаты, не требуется повторно обращаться в фонд — все перечисления происходят в автоматическом режиме.