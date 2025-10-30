Боксер Никита Косман из Хабаровска завоевал бронзу на международном турнире

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил спортсмена и его тренеров с высоким достижением. Он отметил, что Никита показал на ринге отличные зрелищные бои, и выразил уверенность, что хабаровские боксеры и впредь будут достойно представлять страну на международной арене.