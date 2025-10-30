Боксер Никита Косман из Хабаровска завоевал бронзу на международном турнире

Хабаровский спортсмен Никита Косман стал бронзовым призером престижного открытого чемпионата Балкан по боксу. В соревнованиях участвовали 65 сильнейших спортсменов из девяти стран мира. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Хабаровчанин выступал в весовой категории до 60 килограммов и внес свой вклад в общий успех сборной России. В общей сложности российские боксеры завоевали на этом турнире 24 медали.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил спортсмена и его тренеров с высоким достижением. Он отметил, что Никита показал на ринге отличные зрелищные бои, и выразил уверенность, что хабаровские боксеры и впредь будут достойно представлять страну на международной арене.
«Губернатор Дмитрий Демешин заинтересован в продвижении здорового образа жизни в регионе и уделяет огромное внимание детскому и юношескому спорту. Благодаря этому в нашем крае растет сильное поколение», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Никита Косман представляет общественную организацию «Федерация бокса Хабаровского края», которую возглавляет Сергей Кравчук. Деятельность краевой федерации неоднократно получала высокую оценку со стороны федерации бокса России.