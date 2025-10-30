В ГД предложили проводить «Спортивные уроки истории» с участием топовых атлетов

Предполагается, что «Спортивные уроки истории» пройдут в формате открытых диалогов и встреч, на которых спортсмены поделятся своими личными историями о преодолении трудностей, расскажут о роли спорта в формировании характера и гражданской ответственности. Цель — показать ученикам, что усердный труд, дисциплина и вера в себя помогают достигать высоких результатов не только на спортивной арене, но и в любой другой сфере.