В ГД предложили проводить «Спортивные уроки истории» с участием топовых атлетов

В российских школах могут появиться необычные гости — знаменитые спортсмены, которые проведут «Спортивные уроки истории». Этот проект призван мотивировать школьников, привить им любовь к спорту и рассказать о важности патриотизма. Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов, выступая инициатором проекта, рассказал Life.ru, что такие встречи станут мощным стимулом для ребят.

Источник: Life.ru

«Сегодня особенно важно показывать молодёжи живые примеры силы духа, настойчивости и веры в себя. Проект “Спортивные уроки истории” задуман как площадка, где чемпионы и известные спортсмены смогут лично рассказать школьникам о своём пути — о том, как они проходили через трудности, не опускали руки и достигали успеха», — заявил он.

По словам парламентария, эти уроки будут посвящены не только спорту, но и жизни в целом.

«Это не просто уроки о спорте, а уроки о жизни, о характере, о способности преодолевать испытания. Мы хотим, чтобы ребята увидели в спортсменах не только победителей, но и людей, которые своим примером показывают: любые цели достижимы, если есть труд, дисциплина и вера в себя», — подчеркнул чиновник.

Предполагается, что «Спортивные уроки истории» пройдут в формате открытых диалогов и встреч, на которых спортсмены поделятся своими личными историями о преодолении трудностей, расскажут о роли спорта в формировании характера и гражданской ответственности. Цель — показать ученикам, что усердный труд, дисциплина и вера в себя помогают достигать высоких результатов не только на спортивной арене, но и в любой другой сфере.

Хамитов обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой поддержать эту инициативу на федеральном уровне.

Ранее Министерство просвещения отклонило предложение о замене традиционных уроков физкультуры компьютерными играми. Однако, как уточнили в ведомстве, совместно с Всероссийской федерацией фиджитал спорта ведётся разработка факультативного модуля по этому направлению, решение о включении которого в учебный план будет приниматься каждой школой самостоятельно. Вопрос о введении компьютерных игр в обязательную школьную программу даже не стоит на рассмотрении.

