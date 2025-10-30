Учёные прогнозируют 10-балльные землетрясения на Камчатке

Землетрясения силой до 10 баллов могут произойти в отдельных районах Камчатки. Такой прогноз дал Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Сообщается, что под угрозой города Петропавловск-Камчатский, Елизово и Милючинск.