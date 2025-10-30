Ричмонд
Учёные прогнозируют 10-балльные землетрясения на Камчатке

Учёные предложили перейти на малоэтажное строительство на Камчатке из-за возможности сильных землетрясений.

Источник: Комсомольская правда

Землетрясения силой до 10 баллов могут произойти в отдельных районах Камчатки. Такой прогноз дал Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Сообщается, что под угрозой города Петропавловск-Камчатский, Елизово и Милючинск.

«Дополнительным разрушительным фактором при таких событиях является “разжижение грунтов”, приводящее к потере устойчивости любых объектов инфраструктуры», — цитирует РИА Новости директора института Алексея Озерова.

Для снижения рисков учёный предложил отдать предпочтение малоэтажной застройке указанных регионов, применяя новейшие технологии и вибротестирования проектируемых серий зданий.

Тем временем сейсмическая активность на Камчатке не утихает.

Накануне у побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0.

Ранее камчатские сейсмологи зафиксировали мощный подземный толчок в акватории Тихого океана, магнитуда землетрясения составила 6,3 баллов.