Учёные прогнозируют 10-балльные землетрясения на Камчатке

Землетрясения силой до 10 баллов могут произойти в отдельных районах Камчатки. Такой прогноз дал Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Сообщается, что под угрозой города Петропавловск-Камчатский, Елизово и Милючинск.
«Дополнительным разрушительным фактором при таких событиях является “разжижение грунтов”, приводящее к потере устойчивости любых объектов инфраструктуры», — цитирует РИА Новости директора института Алексея Озерова.
Для снижения рисков учёный предложил отдать предпочтение малоэтажной застройке указанных регионов, применяя новейшие технологии и вибротестирования проектируемых серий зданий.
Тем временем сейсмическая активность на Камчатке не утихает.
Накануне у побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0.
Ранее камчатские сейсмологи зафиксировали мощный подземный толчок в акватории Тихого океана, магнитуда землетрясения составила 6,3 баллов.