В Омске собрали медсовет для предупреждения туберкулеза после вспышки в Приморье

В заседании приняли участие представители социальных учреждений Омска и районов области, специалисты ведомства, здравоохранения и Роспотребнадзора.

Источник: РИА "Новости"

Министерство труда и социального развития Омской области сообщило в четверг, 30 октября 2025 года, что состоялось очередное заседание медицинского совета, посвященное вопросам профилактики и предупреждения распространения туберкулеза.

"На этот раз главной темой обсуждения стала организация санитарно-противоэпидемических мероприятий при выявлении заболевших получателей социальных услуг, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и проведение профилактических осмотров в учреждениях.

Специалисты подробно рассмотрели порядок проведения эпидемиологических расследований, а также организацию профилактических мероприятий в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиНа", — рассказали в министерстве.

Как заявляется, отдельный блок заседания медики посвятили взаимодействию с Областным клиническим противотуберкулезным диспансером, вопросам дополнительного обеспечения лекарствами и соблюдения порядка замены лекарственных препаратов.

Участники заседания подытожили, что раннее выявление туберкулеза и своевременное проведение профилактических мероприятий поможет сохранить стабильную эпидемиологическую обстановку и защитить здоровье как получателей социальных услуг, так и сотрудников учреждений.

По данным из открытых источников, в Приморье в 2025 году наблюдается вспышка заболеваемости туберкулезом, особенно часто им болеют дети.