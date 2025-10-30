В Омске собрали медсовет для предупреждения туберкулеза после вспышки в Приморье

Министерство труда и социального развития Омской области сообщило в четверг, 30 октября 2025 года, что состоялось очередное заседание медицинского совета, посвященное вопросам профилактики и предупреждения распространения туберкулеза.
"На этот раз главной темой обсуждения стала организация санитарно-противоэпидемических мероприятий при выявлении заболевших получателей социальных услуг, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и проведение профилактических осмотров в учреждениях.
Специалисты подробно рассмотрели порядок проведения эпидемиологических расследований, а также организацию профилактических мероприятий в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиНа", — рассказали в министерстве.
Как заявляется, отдельный блок заседания медики посвятили взаимодействию с Областным клиническим противотуберкулезным диспансером, вопросам дополнительного обеспечения лекарствами и соблюдения порядка замены лекарственных препаратов.
Участники заседания подытожили, что раннее выявление туберкулеза и своевременное проведение профилактических мероприятий поможет сохранить стабильную эпидемиологическую обстановку и защитить здоровье как получателей социальных услуг, так и сотрудников учреждений.
По данным из открытых источников, в Приморье в 2025 году наблюдается вспышка заболеваемости туберкулезом, особенно часто им болеют дети.