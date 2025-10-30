Ричмонд
Конгрессвумен Титус: в конгресс внесут проект против испытаний ЯО

Трамп приказал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия.

Источник: Аргументы и факты

В Конгресс Соединённых Штатов будет внесён проект закона против проведения испытаний ядерного вооружения, заявила конгрессвумен Дина Титус.

Она уточнила, что выступает против решения президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия.

«Абсолютно нет. Я внесу законопроект, чтобы положить этому конец», — написала Титус на своей странице в соцсети X*.

Напомним, Трамп заявил, что приказал Пентагону начать испытания ядерного вооружения «на равных» с другими государствам, у которых якобы есть подобные программы. По его словам, Вашингтон имеет «самый большой ядерный арсенал», но КНР может догнать США.

При этом Трамп на совместной встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином проигнорировал вопрос о начале испытаний ядерного оружия в Соединённых Штатах.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

