Конгрессвумен Титус: в конгресс внесут проект против испытаний ЯО

В Конгресс Соединённых Штатов будет внесён проект закона против проведения испытаний ядерного вооружения, заявила конгрессвумен Дина Титус.
Она уточнила, что выступает против решения президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия.
«Абсолютно нет. Я внесу законопроект, чтобы положить этому конец», — написала Титус на своей странице в соцсети X*.
При этом Трамп на совместной встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином проигнорировал вопрос о начале испытаний ядерного оружия в Соединённых Штатах.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
