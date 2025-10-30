Ночь искусств и концерты ко дню Народного единства в Салехарде и Лабытнанги. Афиша

Концерты и мероприятия ко Дню народного единства начнутся уже в воскресенье. Так, в поселке Харп 2 ноября в ДК «Сияние Севера» с 15:00 до 17:00 пройдет концерт «В одно рукопожатие». Программа данного мероприятия обещает быть разнообразной и насыщенной. На сценической площадке выступят ведущие творческие коллективы этого учреждения, включая вокальные ансамбли, хореографические труппы и одаренных солистов. В их исполнении прозвучат композиции, посвященные Родине, теме дружбы и народного единства, а танцевальные выступления позволят зрителям погрузиться в атмосферу национального искусства. Цена билета от 400 рублей.