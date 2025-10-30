Есть нюансы: юрист объяснил, имеют ли право на пенсию по старости неработавшие россияне

Даже никогда не работавшие россияне имеют право на пенсию по старости. Другой вопрос — ее размер. Точки над i в этом вопросе в интервью RT расставил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
Таким образом, отметил эксперт, без выплаты ни один россиянин не останется, но размер социальной пенсии в сравнении с обычными страховым, у неработавших будет меньше.
В соответствии с апрельской индексацией базовый размер социальной пенсии сейчас равен 8824,08 рубля.
«Но в итоге пенсионер получит больше — в размере установленного в конкретном регионе прожиточного минимума. Кроме того, право на нее возникает на пять лет позже», — заключил Поздняков.
Ранее эксперты предупредили, что предложенные в России выплаты доплат к пенсиям тех граждан, которые перешагнули 70-летний юбилей, обойдутся бюджету примерно в 1,4 трлн рублей.
Также сообщалось, что средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году, по прогнозам, превысит 27 тысяч рублей.