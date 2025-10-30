Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Егор Крид извинился перед омскими фанатами за перенос концерта

Егор Крид переносит концерты в Омске и Новосибирске из-за проблем со здоровьем.

Источник: Комсомольская правда

Егор Крид отменил выступления, чтобы восстановиться после изнурительного гастрольного графика. Подробности рассказал сам певец на своей странице в телеграм-канале.

В своем обращении к поклонникам Крид рассказал, что последние месяцы были исключительно напряженными: подготовка к стадионным концертам в Москве и Санкт-Петербурге, сразу после которых он отправился в тур по городам России. Несмотря на высокую температуру, усталость и проблемы с горлом, артист продолжал выступать — в том числе шесть концертов подряд на капельницах.

Однако после сольного шоу в Балашихе, где врачи буквально «держали его на ногах» с помощью инъекций и экстренной помощи фониатра, организм дал сбой. Медики настоятельно рекомендовали Егору прекратить гастроли и дать себе время на восстановление.

«Я расстроен, все вокруг болеют, время года не щадит… Мы с командой приняли решение перенести ближайшие концерты — пока это Омск и Новосибирск, но список может пополниться», — написал артист.

Он заверил фанатов, что все приобретенные билеты останутся действительными на новые даты, которые скоро появятся на официальном сайте. Крид поблагодарил поклонников за понимание и пообещал вернуться на сцену «с новыми силами».