Егор Крид извинился перед омскими фанатами за перенос концерта

Егор Крид отменил выступления, чтобы восстановиться после изнурительного гастрольного графика. Подробности рассказал сам певец на своей странице в телеграм-канале.
В своем обращении к поклонникам Крид рассказал, что последние месяцы были исключительно напряженными: подготовка к стадионным концертам в Москве и Санкт-Петербурге, сразу после которых он отправился в тур по городам России. Несмотря на высокую температуру, усталость и проблемы с горлом, артист продолжал выступать — в том числе шесть концертов подряд на капельницах.
Однако после сольного шоу в Балашихе, где врачи буквально «держали его на ногах» с помощью инъекций и экстренной помощи фониатра, организм дал сбой. Медики настоятельно рекомендовали Егору прекратить гастроли и дать себе время на восстановление.
«Я расстроен, все вокруг болеют, время года не щадит… Мы с командой приняли решение перенести ближайшие концерты — пока это Омск и Новосибирск, но список может пополниться», — написал артист.
Он заверил фанатов, что все приобретенные билеты останутся действительными на новые даты, которые скоро появятся на официальном сайте. Крид поблагодарил поклонников за понимание и пообещал вернуться на сцену «с новыми силами».