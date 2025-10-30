Telegraph: Около 100 тысяч украинцев покинули страну с конца августа

Более 100 тысяч молодых украинских граждан уехали из страны после того, как Киев снял ограничения на выезд для мужчин до 22 лет. Соответствующая информация следует из данных пограничной службы Польши.
Подсчет велся с 28 августа — с того момента границу пересекли 98,5 тысячи жителей страны. Показатель можно сравнить с другим периодом — с января по конец августа территорию Украины покинули 45,3 тысячи граждан.
В британской газете The Daily Telegraph добавили, что большинство молодых украинцев направляется в Германию.
Если до августа в ФРГ прибывали еженедельно 19 граждан Украины из упомянутой возрастной группы, то к середине сентября их число подскочило до одной тысячи, а к октябрю — до 1,4−1,8 тысячи в неделю.
Консервативные политики в Германии и Польше, в свою очередь, недовольны притоком молодых украинских беженцев после того, как Киев отменил ограничения на выезд из страны.
Недавно около 70 процентов граждан ФРГ, которые участвовали в опросе социологического института INSA, также высказались против выплат гражданских пособий беженцам с Украины.