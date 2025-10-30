Пермяк засудил мобильного оператора за навязанные услуги

Житель Перми в 2022 году заключил договор на услуги связи с мобильным оператором «Билайн» на тариф «Семейный» и подключил автоплатеж. Спустя два года он заметил, что переплачивает. Оператор не ответил, почему увеличился платеж. Тогда пермяк обратился в суд, чтобы признать действия компании незаконными. Об этом сказано в решении Мотовилихинского суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.