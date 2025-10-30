Пермяк засудил мобильного оператора за навязанные услуги

У мужчины списывали деньги за опции, которые он не подключал.
Житель Перми в 2022 году заключил договор на услуги связи с мобильным оператором «Билайн» на тариф «Семейный» и подключил автоплатеж. Спустя два года он заметил, что переплачивает. Оператор не ответил, почему увеличился платеж. Тогда пермяк обратился в суд, чтобы признать действия компании незаконными. Об этом сказано в решении Мотовилихинского суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.
«Пермяк в сентябре 2022 года заключил ПАО “Вымпелком” договор на предоставление услуг связи, выбрал тариф “Семейный”. Оплата производилась автоплатежами. В сентябре 2024 года истец заметил, что он переплачивает за услуги связи. Считает, что ему недобросовестно оказали услуги, подключив дополнительные платные опции. Суд признал действия мобильного оператора незаконными», — сказано в документах суда.
Выяснилось, что мобильный оператор подключил такие услуги, как автопродление скорости и СМС от компании «Вымпелком». Также у мужчины сняли деньги после переноса номера и несколько раз списывали оплату тарифа в течение месяца. Всего пермяк переплатил около двух тысяч рублей.