В Иркутской области ко Дню народного единства пройдет более 100 мероприятий. Так, у Дворца спорта «Труд» жители соберутся на митинг-концерте. В нем примут участие ветераны СВО. Все присутствующие увидят выступления более 100 исполнителей и присоединятся к Хороводу дружбы. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.