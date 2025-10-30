В Иркутской области ко Дню народного единства пройдет более 100 мероприятий. Так, у Дворца спорта «Труд» жители соберутся на митинг-концерте. В нем примут участие ветераны СВО. Все присутствующие увидят выступления более 100 исполнителей и присоединятся к Хороводу дружбы. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.
— В Иркутской области живет более 130 народностей. В День народного единства пройдут мероприятия, которые помогают восстанавливать связь поколений, — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Всероссийская акция «Ночь искусств» пройдёт под девизом «В единстве культур — сила народа». Также Приангарье присоединится к Всероссийской хоровой акции, в рамках которой творческие коллективы, в том числе из Осинского района, исполнят песню «Матушка».
С подробной программой культурных мероприятий, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.