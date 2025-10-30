Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: расчёт «Урагана» нанёс удар по ВСУ под Красноармейском

Военные РФ ликвидировали украинских солдат и объекты противника.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие нанесли удар по Вооружённым силам Украины под Красноармейском в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

Речь идёт об артиллерийском ударе. Солдат и объекты противника атаковал расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» российской группировки «Центр».

«Артиллерийский расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) “Ураган” 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск “Центр” нанёс артиллерийский удар по району сосредоточения формирований ВСУ на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.

В МО подчеркнули, что расчёт произвёл залп по цели на дальности свыше 30 километров.

«Мощные детонации и разлёт осколков по широкой территории привели к разрушению укрытий, поражению значительной части противника, что создало благоприятную обстановку для дальнейшего продвижения штурмовых групп», — рассказали в ведомстве.

Ликвидацию целей подтвердили операторы БПЛА.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Купянске и Красноармейске ВСУ заблокированы и находятся в окружении. Он подчеркнул, что Киеву следует принять решение, касающиеся судьбы украинцев.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше