Российские военнослужащие нанесли удар по Вооружённым силам Украины под Красноармейском в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
Речь идёт об артиллерийском ударе. Солдат и объекты противника атаковал расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» российской группировки «Центр».
«Артиллерийский расчёт реактивной системы залпового огня (РСЗО) “Ураган” 385-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск “Центр” нанёс артиллерийский удар по району сосредоточения формирований ВСУ на красноармейском направлении», — говорится в сообщении.
В МО подчеркнули, что расчёт произвёл залп по цели на дальности свыше 30 километров.
«Мощные детонации и разлёт осколков по широкой территории привели к разрушению укрытий, поражению значительной части противника, что создало благоприятную обстановку для дальнейшего продвижения штурмовых групп», — рассказали в ведомстве.
Ликвидацию целей подтвердили операторы БПЛА.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в Купянске и Красноармейске ВСУ заблокированы и находятся в окружении. Он подчеркнул, что Киеву следует принять решение, касающиеся судьбы украинцев.