Российский министр оказал медицинскую помощь женщине на высоте 10 тысяч метров

Подобное бывает часто. На рейсах одной российской авиакомпании с мая по сентябрь 2025 года стюарды применялим аптечки больше шести тысяч раз, а врачи вмешивались в 400 ситуациях. Для тяжелых случаев в самолете держат препараты, которые применяют только специалисты.