Российский министр оказал медицинскую помощь женщине на высоте 10 тысяч метров

Ростислав Заблоцкий, министр здравоохранения Новосибирской области, помог женщине во время полета из Новосибирска в Москву.
Ей стало плохо в воздухе, и экипаж обратился за помощью к врачу из списка программы «Врачи на борту». Министр вместе со стюардами проверил ее самочувствие и использовал аптечку после одобрения командира.
Он стабилизировал состояние пассажирки и следили за ней до посадки. Когда самолет сел, Заблоцкий проводил ее до машины скорой помощи.
Чиновник подтвердил произошедшее, но сказал, что не видит нужды в огласке.
Подобное бывает часто. На рейсах одной российской авиакомпании с мая по сентябрь 2025 года стюарды применялим аптечки больше шести тысяч раз, а врачи вмешивались в 400 ситуациях. Для тяжелых случаев в самолете держат препараты, которые применяют только специалисты.
