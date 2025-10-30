Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский министр оказал медицинскую помощь женщине на высоте 10 тысяч метров

Ростислав Заблоцкий, министр здравоохранения Новосибирской области, помог женщине во время полета из Новосибирска в Москву.

Ростислав Заблоцкий, министр здравоохранения Новосибирской области, помог женщине во время полета из Новосибирска в Москву.

Ей стало плохо в воздухе, и экипаж обратился за помощью к врачу из списка программы «Врачи на борту». Министр вместе со стюардами проверил ее самочувствие и использовал аптечку после одобрения командира.

Он стабилизировал состояние пассажирки и следили за ней до посадки. Когда самолет сел, Заблоцкий проводил ее до машины скорой помощи.

Чиновник подтвердил произошедшее, но сказал, что не видит нужды в огласке.

Подобное бывает часто. На рейсах одной российской авиакомпании с мая по сентябрь 2025 года стюарды применялим аптечки больше шести тысяч раз, а врачи вмешивались в 400 ситуациях. Для тяжелых случаев в самолете держат препараты, которые применяют только специалисты.

Читайте также: Российскому депутату потребовалась медпомощь во время обсуждения бюджета.