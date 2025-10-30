Ричмонд
На Гаити из-за урагана Мелисса погибли 25 человек

Гаити и Доминикана пострадали от урагана «Мелисса».

Источник: Комсомольская правда

Ураган «Мелисса», который бушует в Карибском бассейне, уже унёс жизни 25 человек. Об этом информирует кубинский портал Cuba si.

Сообщается, что не менее 25 человек погибли на Гаити. Также сообщается о гибели одного человека в Доминикане. Урагану присвоена высшая, пятая категория. В Гаити и Доминиканской республике он вызвал наводнения и обрушения домов.

Скорость ветра при прохождении «Мелиссы» достигала 298 км/ч. Живущий на Ямайке российский блогер Денис рассказал, как остров пережил погодное ЧП.

Также сообщалось, что из-за разрушительного урагана «Мелисса» на Кубе эвакуировали 735 000 человек.

Кроме того, на Ямайке четыре человека погибли вследствие урагана «Мелисса».

Год назад в регионе уже происходило нечто подобное. Кубу, которая несколько дней переживала блэкаут, накрыл ураган. Подробности читайте здесь на KP.RU.