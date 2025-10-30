Как татарстанцы могут получить дополнительные выходные

Татарстанцы также могут получить дополнительный день отдыха для прохождения диспансеризации. Лица до 40 лет могут использовать один оплачиваемый день раз в три года. С 40 лет и до предпенсионного возраста такой день предоставляется ежегодно, а предпенсионеры и пенсионеры имеют право на два выходных в год. После обследования сотрудник должен предоставить работодателю справку о прохождении диспансеризации.