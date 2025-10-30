Как татарстанцы могут получить дополнительные выходные

Однако в некоторых случаях татарстанцы могут рассчитывать и на дополнительные дни отдыха. Подробнее об этом — в материале «Татар-информа».
Отдых за переработку.
Если сотрудник трудился сверхурочно в праздничный или выходной день, он имеет право выбора: получить дополнительный выходной либо доплату. Согласно законодательству, работа в такие дни оплачивается в двойном размере. При желании работник может вместо денежной компенсации оформить отгул. Тогда переработка будет оплачена в одинарном размере, а сам день отдыха — без оплаты.
Дополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью.
Мама или папа ребенка с инвалидностью, а также его законные опекуны или попечители могут воспользоваться четырьмя дополнительными оплачиваемыми выходными в месяц. Причем родители вправе распределять эти дни между собой по собственному усмотрению, либо один из них может использовать все четыре дня. Выходные оплачиваются исходя из среднего заработка.
Выходной для прохождения диспансеризации.
Татарстанцы также могут получить дополнительный день отдыха для прохождения диспансеризации. Лица до 40 лет могут использовать один оплачиваемый день раз в три года. С 40 лет и до предпенсионного возраста такой день предоставляется ежегодно, а предпенсионеры и пенсионеры имеют право на два выходных в год. После обследования сотрудник должен предоставить работодателю справку о прохождении диспансеризации.
Отдых для доноров крови.
Доноры крови и её компонентов имеют право на три дополнительных выходных: в дни медицинского осмотра, сдачи крови, а также дополнительный день отдыха по собственному усмотрению. Все они оплачиваются исходя из среднего заработка.
Дополнительный выходной женщинам в сельской местности.
Жительницы Татарстана, работающие в сельской местности, могут рассчитывать на один дополнительный выходной в месяц. Однако такой день отдыха не будет оплачен работодателем.