Синоптики прогнозируют дожди и порывистый ветер в Ростовской области в четверг

В четверг, 30 октября, в Ростове-на-Дону и Ростовской области ожидается облачная с прояснениями погода. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.
— В дневные часы в донской столице обойдется преимущественно без осадков. Юго-западный и западный ветер с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью до 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +11 — +13 градусов, — сообщили синоптики.
В Ростовской области местами будет срываться небольшой дождь. Юго-западный и западный с переходом на северо-западный ветер разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, днем местами возможны порывы до 15. Днем столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов в зависимости от района.
