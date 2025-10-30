Синоптики прогнозируют дожди и порывистый ветер в Ростовской области в четверг

В Ростовской области местами будет срываться небольшой дождь. Юго-западный и западный с переходом на северо-западный ветер разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, днем местами возможны порывы до 15. Днем столбики термометров покажут от +9 до +14 градусов в зависимости от района.