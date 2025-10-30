В Хабаровске с 1 по 4 ноября изменят график работы общественного транспорта

В администрации города напоминают, что информацию о наличии на маршрутах транспортных средств, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно получить, воспользовавшись интернет-сайтом «Транспорт27.рф», приложением «Go2bus», либо уточнить у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному многоканальному телефону 8 (4212) 45−00−56 .