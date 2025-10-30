Из-за падения обломков БПЛА в Волгоградской области повреждена вышка связи

Вышка сотовой связи получила повреждения в результате падения обломков сбитого украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров.
Губернатор уточнил, что в ночь с 29 на 30 октября в области силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов киевского режима.
«В результате падения обломков БПЛА в Руднянском районе повреждена вышка сотовой связи», — говорится в Telegram-канале региональной администрации, которая цитирует Бочарова.
По его информации, ранения людей и повреждения жилых объектов удалось избежать.
Напомним, 25 октября при падении обломков украинского БПЛА в Новониколаевском районе Волгоградской области произошло возгорание на подстанции ЛЭП. В результате похожего инцидента в Светлоярском районе получило повреждения частное жилое строение. В обоих случаях никто не пострадал.