В День народного единства России в Иркутске пройдут праздничные мероприятия

В 10:30 у театра кукол «Аистенок» по инициативе региональной общественной организации «Иркутский Исторический Некрополь» соберутся представители религиозных и общественных объединений, активисты Иркутска, которые шествием пройдут по территории историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора».
В 12:00 на площади Декабристов торжественно откроют памятник «Дед, отец и сын». Новый монумент установили в рамках благоустройства площади по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Трехфигурная композиция символизирует преемственность воинской доблести. Организатором события выступает администрация Иркутска.
«Монумент “Дед, отец и сын” показывает непрерывную связь поколений защитников Отечества. Такие проекты помогают сохранять историю и воспитывать уважение к подвигу наших земляков, которые исполняли свой долг в различных вооруженных конфликтах 20-го и 21-го веков. Уверен, памятник займет особое место в сердцах иркутян», — прокомментировал мэр города Руслан Болотов.
Митинг-концерт «Народов много — Родина одна!» с участием творческих коллективов города и региона состоится на площади у дворца спорта «Труд». Начало мероприятия — в 13:00. Оно проводится правительством Иркутской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Ассамблеи народов.
Также в этот день состоится торжественная церемония вручения Почетных знаков Общественной палаты города «Активный гражданин Иркутска», сообщает пресс-служба мэрии областного центра.
