В День народного единства России в Иркутске пройдут праздничные мероприятия

Митинг-концерт «Народов много — Родина одна!» с участием творческих коллективов города и региона состоится на площади у дворца спорта «Труд». Начало мероприятия — в 13:00. Оно проводится правительством Иркутской области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Ассамблеи народов.