Ученые РФ создали покрытие, увеличивающее срок службы протезов клапана сердца

«В результате исследования было установлено, что разработанный материал позволил достичь не только повышения износостойкости и микротвердости в сравнении с исходными образцами из материалов УСБ-15 и Y-TZP, но и увеличить способность поверхности отталкивать жидкость», — приводятся слова одного из исследователей Романа Небогатикова.