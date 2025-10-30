В Иркутске стартовало осеннее собрание молодых педагогов

«Система образования Иркутска создает все условия для того, чтобы молодые педагоги закрепились в профессии. В городе 73 школы, 128 детских садов и 15 учреждений допобразования — это огромная семья, в которой каждый из вас найдет поддержку. Ваш профессиональный путь начинается здесь, на муниципальном уровне, но именно с него стартуют большие победы. Я уверена: ваше призвание не случайно, и наша общая задача — сделать все, чтобы вы состоялись как настоящие мастера своего дела», — отметила начальник департамента образования Иркутска Анжела Головко.