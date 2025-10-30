Ричмонд
В Иркутске стартовало осеннее собрание молодых педагогов

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре состоялось традиционное осеннее собрание молодых педагогов, которые приступили к работе в муниципальных образовательных организациях в этом году.

Источник: НИА Байкал

Мероприятие объединило специалистов со стажем работы до трех лет, включая тех, кто начал профессиональный путь в текущем учебном году.

Во встрече приняли участие руководители образовательной отрасли города: начальник департамента образования Иркутска Анжела Головко, председатель Иркутской городской организации Общероссийского Профсоюза образования Маргарита Петрова, председатель молодежного парламента при Думе города Марк Троян, ветераны педагогического труда с общим стажем более 40 лет, а также директора ведущих образовательных учреждений Иркутска.

«Система образования Иркутска создает все условия для того, чтобы молодые педагоги закрепились в профессии. В городе 73 школы, 128 детских садов и 15 учреждений допобразования — это огромная семья, в которой каждый из вас найдет поддержку. Ваш профессиональный путь начинается здесь, на муниципальном уровне, но именно с него стартуют большие победы. Я уверена: ваше призвание не случайно, и наша общая задача — сделать все, чтобы вы состоялись как настоящие мастера своего дела», — отметила начальник департамента образования Иркутска Анжела Головко.

Ключевыми темами обсуждения стали меры поддержки молодых специалистов, реализуемые при содействии мэра города Руслана Болотова, возможности муниципальной модели наставничества и перспективы профессионального роста через участие в конкурсах и федеральных проектах.

«Совет молодых педагогов Иркутска предоставляет возможности для обмена опытом и реализации профессионального потенциала. Мы помогаем начинающим педагогам находить единомышленников и становиться частью сильного педагогического сообщества», — подчеркнула председатель муниципального Совета молодых педагогов Мария Иванова.

Завтра стартуют проектные педагогические мастерские, которые пройдут на четырех площадках в разных округах города, сообщает пресс-служба мэрии.