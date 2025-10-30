Ричмонд
Переговоры Си Цзиньпина и Трампа завершились в Пусане

В Пусане завершилась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 30 октября, сообщает Центральное телевидение Китая.

В Пусане завершилась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Об этом в четверг, 30 октября, сообщает Центральное телевидение Китая.

Переговоры лидеров Китая и Штатов продлились 1 час 40 минут, уточняется в материале.

В ходе встречи Трамп и Си Цзиньпин обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений и другим темам, представляющим взаимный интерес.

Незадолго до этого постпред США в НАТО Мэттью Уитакер утверждал, что глава Белого дома в ходе встречи может попросить своего китайского коллегу усилить давление на Россию.

Сам Дональд Трамп заявлял, что он намерен затронуть на встрече с Си Цзиньпином тему урегулирования российско-украинского конфликта. Тогда он также напомнил, что недавно Вашингтон ввел в отношении Москвы «очень жесткие санкции».

Зарубежные СМИ также писали, что США и Китай могут начать войну, если не наладят коммуникацию между своими армиями. По данным журналистов, участились случаи опасных сближений и перехватов боевой авиации двух стран.

