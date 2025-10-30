Инфляция в Омской области снижается пятый месяц подряд

Омская область продолжает демонстрировать устойчивое замедление инфляции: по данным Росстата, в сентябре 2025 года цены по сравнению с августом снизились на 0,2%. Это уже пятый месяц подряд, когда инфляционное давление в регионе ослабевает. Годовая инфляция составила 7,3%. Информацией поделились сегодня в пресс-службе Отделения Омск Банка России.
«Основной вклад в снижение цен внесли продукты из так называемого “борщевого набора” — свекла, морковь, лук и картофель. Их подешевление связано с массовым поступлением нового урожая от местных фермеров. Также стали дешевле крупы и бобовые: рис, пшено, горох и фасоль — благодаря высокому урожаю и распродажам в магазинах», — рассказали представители Омск Банка России.
Как отметил заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер, традиционно осенью выросли цены на меховые изделия и некоторые лекарства — на фоне сезонного всплеска заболеваний. В то же время одежда и обувь подешевели из-за распродаж старых коллекций, а санатории и дома отдыха предложили скидки в межсезонье.
Изменения в ценах показали и продукты питания, к примеру, после продолжительного периода снижения цен на куриное яйцо, в сентябре эти продукты подорожали. Причина — сокращение поголовья кур на ряде птицефабрик из-за перепроизводства и сложностей со сбытом, что привело к уменьшению объёмов поставок.
По прогнозу Банка России, высокие ключевые ставки будут сохраняться ещё длительное время для сдерживания спроса и кредитования. Благодаря этому к 2026 году инфляция в стране, включая Омскую область, должна снизиться до 4−5% и впоследствии стабилизироваться на уровне 4%.
