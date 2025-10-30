Инфляция в Омской области снижается пятый месяц подряд

Омская область продолжает демонстрировать устойчивое замедление инфляции: по данным Росстата, в сентябре 2025 года цены по сравнению с августом снизились на 0,2%. Это уже пятый месяц подряд, когда инфляционное давление в регионе ослабевает. Годовая инфляция составила 7,3%. Информацией поделились сегодня в пресс-службе Отделения Омск Банка России.