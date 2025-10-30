Уфимские власти постановили снести в городе жилую пятиэтажку

Уфимская мэрия приступила к расселению пятиэтажного жилого дома № 5 на улице Вокзальной, который в декабре прошлого года признали аварийным и подлежащим сносу. Здание изымается для муниципальных нужд.
Решение об изъятии приняло Управление земельных и имущественных отношений городской администрации. Собственникам квартир будет предложен выбор: денежная компенсация, размер которой определит «Служба расселения», или предоставление альтернативного жилья. Наниматели, проживающие в доме по договорам социального найма, будут переселены в другие благоустроенные квартиры.
На всю процедуру (от оценки имущества до полного расселения здания) рассчитано три года с момента принятия решения.
