В России по-новому начали защищать права собственников жилья: как это происходит

С 1 сентября в ЕГРН стали вносить важные изменения о лицах, которые имели равные права с собственником квартиры на момент приватизации или выплаты пая в ЖК и ЖСК. Об этом в интервью агентству «Прайм» напомнила ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.