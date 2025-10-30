В России по-новому начали защищать права собственников жилья: как это происходит

С 1 сентября в ЕГРН стали вносить важные изменения о лицах, которые имели равные права с собственником квартиры на момент приватизации или выплаты пая в ЖК и ЖСК. Об этом в интервью агентству «Прайм» напомнила ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.
Нормативный акт касается тех граждан, кто может доказать свое право пользование жильем документально. Они могут подать заявление на их внесение в ЕГРН и просьбу удовлетворят в течение пяти рабочих дней.
Юрист напомнила, что закон защищает тех, кто имеет право на пожизненное проживание, от ущемления прав при отчуждении или залоге недвижимости.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко отметил, что введенные нововведения с ЕГРН сделают сделки с недвижимостью были прозрачными и безопасными.
А первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что покупатели жилья в России теперь имеют возможность проверять в выписке из ЕГРН наличие зарегистрированных прав проживания в приобретаемой недвижимости.