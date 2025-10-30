Ричмонд
WP: Соратник Трампа Макферран отказался от должности из-за связей с Россией

Выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост первого вице-президента Экспортно-импортного банка Брайс Макферран отказался от данной должности из-за связей с Москвой. Об этом пишет The Washington Post.

30 октября в Сенате ожидалось выступление Макферрана перед вступлением в должность. В пресс-службе Белого дома заявили, что соратник американского президента сам принял решение отказаться от поста.

Авторы материала утверждают, что Брайс Макферран женат на Елене Шатировой — дочери экс-сенатора Совета Федерации Сергея Шатирова. При этом его шурин Александр занимает высокую должность в инвестфонде «Росконгресса», передает WP.

Ранее глава национальной американской разведки Тулси Габбард добавила, что действия экс-президента Барака Обамы в связи с распространением теории о так называемом российском следе в американских выборах являлись покушением на государственную измену.

До этого президент США Дональд Трамп также обвинил Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах в 2016 году.

